Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben

12.12.25 13:45 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Jahresendrally in Sicht: DAX arbeitet sich in Richtung Allzeithoch | finanzen.net

Der DAX notiert am Freitag auf grünem Terrain und begibt sich damit auf den Weg zur Jahresendrally. Auch sein Rekordhoch rückt nun wieder in Reichweite.

DAX 40
24.339,0 PKT 44,3 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,31 Prozent fester bei 24.368,94 Zählern. Danach baut er die Aufschläge zeitweise noch aus und hält sich nun noch knapp im Plus.

"Die Weihnachtsrally läuft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der deutsche Leitindex "bleibt auf Kurs, die Jahresendrally läuft", zeigte sich zudem Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets optimistisch.
Die Marktstimmung unterstütze. Der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der misst, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, sei mittlerweile wieder im neutralen Bereich. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX auf dem Weg zur Jahresendrally

Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der NASDAQ schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

