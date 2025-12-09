Eni-Aktie freundlich: Gasfund in Indonesien
Eni hat im Kutei-Becken vor der Küste der Provinz Ost-Kalimantan in Indonesien Gaslagerstätten entdeckt.
Werte in diesem Artikel
Der italienische Energiekonzern teilte mit, dass Tests in der Explorationsbohrung Konta-1, die bis zu einer Tiefe von rund 4,6 Kilometern gebohrt wurde, ein geschätztes Potenzial für eine Gasfördermenge von bis zu 2,27 Millionen Kubikmeter pro Tag ergeben hätten.
Nach vorläufigen Schätzungen des Konzerns beläuft sich das Gasvolumen in den vier Lagerstätten, die von der Bohrung getroffen wurden, auf rund 17 Milliarden Kubikmeter. Eni gab außerdem bekannt, dass weitere Lagerstättensegmente in dem Gebiet, die nicht von der Bohrung erfasst wurde, das Gesamtgasvolumen auf über ca. 28 Milliarden Kubikmeter erhöhen könnten.
Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,12 Prozent im Plus bei 16,088 Euro.
DJG/DJN/sha/kla
DOW JONES
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
