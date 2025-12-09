DAX24.122 +0,3%Est505.716 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.496 -0,5%Euro1,1644 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Heidelberg Materials-Aktie Analyse: So bewertet Bernstein Research die Heidelberg Materials-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Gaslagerstätten entdeckt

Eni-Aktie freundlich: Gasfund in Indonesien

09.12.25 11:23 Uhr
Eni-Aktie in Grün: Gaslagerstätten in Indonesien entdeckt | finanzen.net

Eni hat im Kutei-Becken vor der Küste der Provinz Ost-Kalimantan in Indonesien Gaslagerstätten entdeckt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
16,09 EUR 0,11 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der italienische Energiekonzern teilte mit, dass Tests in der Explorationsbohrung Konta-1, die bis zu einer Tiefe von rund 4,6 Kilometern gebohrt wurde, ein geschätztes Potenzial für eine Gasfördermenge von bis zu 2,27 Millionen Kubikmeter pro Tag ergeben hätten.

Wer­bung

Nach vorläufigen Schätzungen des Konzerns beläuft sich das Gasvolumen in den vier Lagerstätten, die von der Bohrung getroffen wurden, auf rund 17 Milliarden Kubikmeter. Eni gab außerdem bekannt, dass weitere Lagerstättensegmente in dem Gebiet, die nicht von der Bohrung erfasst wurde, das Gesamtgasvolumen auf über ca. 28 Milliarden Kubikmeter erhöhen könnten.

Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,12 Prozent im Plus bei 16,088 Euro.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Eni BuyUBS AG
28.10.2025Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.2025Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025Eni OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Eni BuyUBS AG
27.10.2025Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025Eni OverweightBarclays Capital
25.10.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Eni KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Eni NeutralUBS AG
24.10.2025Eni Sector PerformRBC Capital Markets
22.10.2025Eni Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Eni Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.10.2021Eni UnderweightBarclays Capital
30.07.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.07.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen