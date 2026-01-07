DAX 25.122 +0,0%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.483 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.963 -1,5%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,41 +0,0%Gold 4.429 -0,6%
Eni Aktie

15,71 EUR -0,59 EUR -3,63 %
STU
14,62 CHF -0,30 CHF -1,98 %
BRX
Marktkap. 48,44 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

09:56 Uhr
Eni Buy
Eni S.p.A.
15,71 EUR -0,59 EUR -3,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des italienischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,73 €		 Abst. Kursziel*:
23,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:56 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 Eni Buy UBS AG
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
12.12.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

