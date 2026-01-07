Eni Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des italienischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,73 €
|Abst. Kursziel*:
23,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
