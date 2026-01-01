DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.560 +0,5%Bitcoin76.587 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Januar zu

23.01.26 16:15 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar leicht belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,8 von 52,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,9 von 51,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,1 erwartet. Der Index für den Servicesektor zeigte sich unverändert mit 52,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,0 gelautet.

Chefökonom Chris Williamson sieht trotz des Wirtschaftswachstums Anzeichen dafür, dass sich das Wachstumstempo zum Jahreswechsel abgekühlt haben könnte. "Die Umfrage deutet auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von 1,5 Prozent sowohl für Dezember als auch für Januar hin, und eine besorgniserregend gedämpfte Wachstumsrate bei den Neugeschäften sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor verstärkt die Anzeichen dafür, dass das Wachstum im ersten Quartal enttäuschend ausfallen könnte", sagte er laut der Mitteilung.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 10:16 ET (15:16 GMT)