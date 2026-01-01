GNW-News: Open Cosmos macht mit dem Start eines Satelliten einen wichtigen ersten Schritt in Richtung seiner Konstellation in der erdnahen Umlaufbahn
^Open Cosmos-Satelliten erfolgreich in einer kreisförmigen Erdumlaufbahn in 1050
km Höhe platziert
Festigt Open Cosmos als zuverlässigen Partner für Satellitenkommunikation und
ist ein großer Schritt vorwärts für globale Echtzeitüberwachung und
-konnektivität
HARWELL, Großbritannien, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, das
Unternehmen, das Satelliten baut, um die Welt zu verstehen und zu verbinden, hat
heute die ersten Satelliten seiner neuen firmeneigenen
Telekommunikationskonstellation in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) gestartet, nur
eine Woche nachdem es sich das hochprioritäre Ka-Band-Spektrum gesichert hatte.
Die beiden Satelliten, die von Rocket Lab von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland
mit ihrer Electron-Rakete für die Mission?The Cosmos Will See You Now"
gestartet wurden, sind der erste Schritt in Richtung des zukunftsfähigen
Satellitennetzwerks von Open Cosmos - einem Programm, das skalierbare, robuste
und koordinierte weltraumgestützte Dienste für Europa und die ganze Welt bieten
soll.
Der Start erfolgte wie geplant am 22. Januar um 10:52 Uhr (GMT) / 11:52 Uhr
(MEZ) / 23:52 Uhr Ortszeit (NZDT) und brachte Open Cosmos von der
Konstellationsplanung und -fertigung in die Validierungsphase im Orbit - in
einer kreisförmigen Erdumlaufbahn in 1050 km Höhe.
Abgesehen von der technischen Leistung ist der Start ein starker Beweis dafür,
dass Open Cosmos bereit für die Konstellation ist. Es zeigt, dass das
Systemdesign, die Fertigungsprozesse und das Betriebsmodell flugbereit sind -
und legt damit den Grundstein für die schrittweise Einführung des größeren
Netzwerks in den kommenden Monaten.
Zum Launch meinte Rafel Jordà Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos:?Dieser
Start ist ein wichtiger Meilenstein für Open Cosmos und ein entscheidender
Schritt in unserer Mission, Europa und der Welt sichere, souveräne Konnektivität
zu bieten. Der Wechsel vom Frequenzspektrum zu Satelliten im Orbit zeigt nicht
nur, dass unser System ausgereift ist, sondern auch, dass wir strategische Ziele
unglaublich schnell in operative Fähigkeiten umsetzen können."
?Diese ersten Satelliten sind der Anfang von einem robusten Netzwerk, das
Regierungen, Institutionen und Geschäftspartner mit einer zuverlässigen
Weltrauminfrastruktur unterstützen soll, wenn es wirklich drauf ankommt."
Die ersten beiden Satelliten sind das Ergebnis einer echten europaweiten
Zusammenarbeit, an der Teams aus Großbritannien, Spanien, Portugal und
Griechenland beteiligt waren. Zusammen zeigen sie den vertikal integrierten
Ansatz von Open Cosmos - vom Missionsdesign über die Satellitenproduktion bis
hin zum Betrieb. Die Satelliten werden nach den spanischen Vorschriften für die
Registrierung und Betriebsgenehmigung von Satelliten laufen.
Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket Lab, dazu:?Was für ein toller Start
ins neue Jahr, einen neuen Kunden zu begrüßen und eine Mission zu starten, die
genau auf ihn zugeschnitten ist. Wir sind stolz, ihre Nutzlast in den Orbit zu
bringen, und mit der bewährten Erfolgsbilanz von Rocket Lab in Sachen
gleichbleibender Qualität und 100%iger Missionserfolgsquote in den letzten
Jahren bin ich mir sicher, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Die
Zusammenarbeit mit Open Cosmos ist eine super Chance, und wir freuen uns darauf,
unsere europäischen Partner dabei zu unterstützen, ihre Startziele zu
erreichen."
Vom Frequenzspektrum zum Weltraum
Der Start kommt, nachdem Open Cosmos vor kurzem (am 14. Januar) vom Fürstentum
Liechtenstein die begehrten Hochprioritäts-Ka-Band-Frequenzen zugeteilt bekommen
hat, die wichtig für die Pläne des Unternehmens sind, eine
Satellitenkonstellation aufzubauen. Jetzt, wo die Satelliten im Orbit sind, kann
Open Cosmos anfangen, die Leistung des Systems unter echten Betriebsbedingungen
zu testen und zu überprüfen.
Im Orbit werden die Satelliten für Folgendes genutzt:
* Test des Satellitenbetriebs und erste Testumgebungsdemonstrationen
* Validierung der Systementwicklungen im gesamten zukünftigen Netzwerk
* Demonstrierung des Proof-of-Concept für die Einsatzbereitschaft der Open
Cosmos-Konstellation
Gemeinsam bilden sie die Grundlage für eine skalierbare, aus mehreren Satelliten
bestehende Architektur, die darauf ausgelegt ist, die weltweit steigende
Nachfrage nach zuverlässigen weltraumgestützten Kapazitäten zu bedienen.
Durch die Kombination von eigener Fertigung, europäischem Ingenieurstalent und
Zugang zu strategisch wertvollen Frequenzen positioniert sich Open Cosmos als
eine neue Art von Konstellationsentwickler: agil, kooperativ und fokussiert auf
die Bereitstellung praktischer, einsetzbarer Weltrauminfrastruktur, die sichere
Konnektivität und kritische Daten liefert.
Kontakt:
361 Communications
Emma Banbury +44 7470172288 | emmab@361communications.com
(mailto:emmab@361communications.com)
Tom Clayton +44 7932429296 | tom@361communications.com
(mailto:tom@361communications.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21224288-e62b-4451-bc0b-
7a789fe2ed7b
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fa83fa8-bc7e-4657-b3a0-
254900434aa7
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e387f14a-d8fd-4d55-ab59-
58858b0dd9f3
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a306b1a-
0582-4fe7-979d-0519406ebbd9
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c29b8ab4-
2ace-4cdd-9fe2-89b5910b9f4f
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e237e893-225c-4c80-ae2d-
b4b26ded1ac6
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3ba5608-5f22-443c-a8f7-
04cfe00db0ae
Â°