DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Eni Aktie

Eni Aktien-Sparplan
16,57 EUR +0,14 EUR +0,88 %
STU
15,45 CHF +0,15 CHF +1,01 %
BRX
Marktkap. 47,33 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

13:31 Uhr
Eni S.p.A.
16,57 EUR 0,14 EUR 0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Totalenergies gegenüber den mit "Underweight" eingestuften Eni-Aktien. Die Aktien der Italiener hätten sich deutlich besser entwickelt als die von Total. Dies sei angesichts der überragenden Entwicklung 2025 zwar größtenteils gerechtfertigt, nun drohe aber im Zuge der Berichtssaison eine kleine Trendwende./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:31 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 Eni Buy UBS AG
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

