Eni Aktie
Marktkap. 47,33 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Totalenergies gegenüber den mit "Underweight" eingestuften Eni-Aktien. Die Aktien der Italiener hätten sich deutlich besser entwickelt als die von Total. Dies sei angesichts der überragenden Entwicklung 2025 zwar größtenteils gerechtfertigt, nun drohe aber im Zuge der Berichtssaison eine kleine Trendwende./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets