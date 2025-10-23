DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,21 +0,1%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.627 +0,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,23 +0,4%Gold 4.063 -1,5%
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet
Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
Eni Aktie

15,96 EUR +0,47 EUR +3,01 %
STU
14,75 CHF +0,50 CHF +3,51 %
BRX
Marktkap. 44,53 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

09:41 Uhr
Eni Sector Perform
Eni S.p.A.
15,96 EUR 0,47 EUR 3,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und wolle nun zudem mehr Aktien zurückkaufen als bisher geplant, lobte Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,97%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

