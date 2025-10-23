Eni Aktie
Marktkap. 44,53 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und wolle nun zudem mehr Aktien zurückkaufen als bisher geplant, lobte Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,97%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
