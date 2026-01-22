DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
Eni Aktie

16,71 EUR +0,29 EUR +1,75 %
15,50 CHF +0,02 CHF +0,15 %
Marktkap. 48,61 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Eni Hold

Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
16,71 EUR 0,29 EUR 1,75%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Hold

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,67 €		 Abst. Kursziel*:
-13,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

