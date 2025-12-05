ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Eni auf von 'Overweight' auf 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eni S.p.A.
Analysen zu Eni S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen