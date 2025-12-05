DAX24.034 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,24 -0,2%Gold4.222 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Eni auf von 'Overweight' auf 'Underweight'

05.12.25 11:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
15,99 EUR -0,32 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen
