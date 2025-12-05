DAX24.031 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS und Rheinmetall
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Wadephul zur Rentenabstimmung: Koalition absolut stabil

05.12.25 11:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht die Stabilität der schwarz-roten Koalition trotz der wochenlangen Rentendiskussionen und der Rebellion junger Unionsabgeordneter gegen das geplante Rentenpaket nicht bedroht. "Diese Koalition ist absolut stabil. Das wird sich heute auch in der Abstimmung zeigen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner isländischen Kollegin Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir in Berlin.

Wer­bung

Auf die Frage, ob er damit rechne, dass die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) gewünschte sogenannte Kanzlermehrheit zustande komme, sagte Wadephul: "Die Koalitionsfraktionen werden geschlossen abstimmen und die entsprechende Mehrheit wird auch erreicht werden." Es würden schwierigste Diskussionen über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme geführt. "Dass es dort auch Diskussionen innerhalb der Generation gibt, das ist das Natürlichste von der Welt." Trotzdem sei ein guter Kompromiss gefunden worden, "der heute eine breite Zustimmung finden wird".

Wadephul: Abgeordnete werden Stabilität berücksichtigen

Viele Abgeordnete würden dabei berücksichtigen, "dass gerade in der jetzigen internationalen Lage in Deutschland Stabilität gefordert ist", sagte Wadephul. Viele europäische Nachbarn kämpften mit innenpolitischen Schwierigkeiten. Deswegen sei es gut für Deutschland, Europa und die Nato, "dass wir hier eine verlässliche Koalition zwischen CDU, CSU und SPD haben".

Merz hatte vor der Renten-Entscheidung die Latte für die eigene Fraktion und Koalition noch einmal ein Stück höher gehängt. Er will die absolute Mehrheit aller Abgeordneten im Bundestag erzielen, die sogenannte Kanzlermehrheit von 316 Stimmen. Damit dürfen aus seiner Sicht bei der Schicksalsabstimmung der Koalition heute gegen 12.30 Uhr im Bundestag nicht mehr als zwölf Koalitionsabgeordnete fehlen, mit Nein stimmen oder sich enthalten./bk/DP/mis