Eni Aktie

Marktkap. 45,88 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:01 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
15,86 EUR 0,36 EUR 2,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein beeindruckendes drittes Quartal verzeichnet, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,57 €		 Abst. Kursziel*:
9,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:01 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Eni Kaufen DZ BANK
24.10.25 Eni Neutral UBS AG
24.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Sparprogramm Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx ROUNDUP: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Dow Jones Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Aufschläge in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Benzinga Eni, YPF Move Closer To Final Decision On Major Argentina LNG Project
Zacks Eni & Partners Greenlight Second FLNG Development in Mozambique
Zacks Eni Finalizes Sale of 30% Interest in the Baleine Field to Vitol
Zacks Eni to Convert Sannazzaro Refinery Units to Boost Biofuel Capacity
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
Zacks Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen