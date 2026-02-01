DAX25.192 +0,8%Est506.067 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,5%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.536 +1,0%Euro1,1839 -0,1%Öl67,77 +0,6%Gold4.923 +0,9%
Binance Coin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

18.02.26 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Binance Coin verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Binance Coin 163,98 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 60,98 BNB im Depot. Die gehaltenen Binance Coin wären gestern 37.648,13 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 617,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 276,48 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BNB am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

ymcgraphic / Shutterstock.com