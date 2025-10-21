DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.336 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.048 -1,9%
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 TeamViewer A2YN90 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y
DAX schwächelt -- Wall Street stabil erwartet -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Wolfspeed-Aktie grün: Keine Chip-Fertigung in Deutschland
Eni Aktie

Eni Aktien-Sparplan
15,06 EUR +0,14 EUR +0,92 %
STU
14,98 EUR +0,04 EUR +0,25 %
GVIE
Marktkap. 43,79 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:31 Uhr
Eni Sector Perform
Eni S.p.A.
15,06 EUR 0,14 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche Aufstockung der Aktienrückkäufe, das Joint-Venture in Indonesien und die Zukunftspläne des langjährigen Vorstandschefs seien die wichtigsten Themen für den Quartalsbericht des Ölkonzerns in der kommenden Woche, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
14,98 €		 Abst. Kursziel*:
13,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:31 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
03.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel: Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt mittags nach
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Benzinga Eni, YPF Move Closer To Final Decision On Major Argentina LNG Project
Zacks Eni & Partners Greenlight Second FLNG Development in Mozambique
Zacks Eni Finalizes Sale of 30% Interest in the Baleine Field to Vitol
Zacks Eni to Convert Sannazzaro Refinery Units to Boost Biofuel Capacity
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
Zacks Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
