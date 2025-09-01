Eni Aktie
Marktkap. 44,87 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,36 €
|Abst. Kursziel*:
10,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
15,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,10%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)