Eni Aktie

15,30 EUR -0,02 EUR -0,16 %
STU
15,36 EUR +0,10 EUR +0,64 %
GVIE
Marktkap. 44,87 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

08:06 Uhr
Eni Sector Perform
Eni S.p.A.
15,30 EUR -0,02 EUR -0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,36 €		 Abst. Kursziel*:
10,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
15,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,10%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:06 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

