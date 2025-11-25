Eni Aktie
Marktkap. 46,24 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,73 €
|Abst. Kursziel*:
14,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
