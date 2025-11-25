DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Eni Aktie

16,02 EUR +0,27 EUR +1,70 %
STU
15,97 EUR +0,24 EUR +1,50 %
GVIE
Marktkap. 46,24 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

UBS AG

Eni Buy

08:26 Uhr
Eni Buy
Eni S.p.A.
16,02 EUR 0,27 EUR 1,70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,73 €		 Abst. Kursziel*:
14,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:26 Eni Buy UBS AG
28.10.25 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Eni Overweight Barclays Capital
25.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittwochnachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start stärker
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + ICE Data Shows October Home Prices Up 0.9%
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + ICE Data Shows October Home Prices Up 0.9%
Business Times Eni, Petronas merge Indonesia, Malaysia assets in joint venture
Zacks Eni Q3 Earnings & Revenues Beat on Higher Hydrocarbon Production
