Eni Aktie
Marktkap. 46,62 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Hold
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,75 €
|Abst. Kursziel*:
-7,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,99%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:56
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|08:56
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets