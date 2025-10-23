DAX 24.192 -0,1%ESt50 5.657 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.601 +0,9%Euro 1,1614 -0,1%Öl 66,42 +0,7%Gold 4.057 -1,7%
STMicroelectronics Aktie

Marktkap. 22,75 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,72 €		 Abst. Kursziel*:
38,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,68%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:56 STMicroelectronics Buy UBS AG
08:26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08:01 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Kaufempfehlung bleibt STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Zacks Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
