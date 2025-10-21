DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.376 +0,8%Top 10 Crypto 14,84 -2,4%Nas 23.232 +1,3%Bitcoin 94.835 +0,1%Euro 1,1625 +0,0%Öl 66,54 +0,9%Gold 4.136 +0,3%
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Top 5 europäische Wachstumsaktien: sichere Bank trifft auf Höhenflug Top 5 europäische Wachstumsaktien: sichere Bank trifft auf Höhenflug
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Sanofi Aktie

Sanofi Aktien-Sparplan
88,62 EUR +2,61 EUR +3,03 %
STU
89,11 EUR +2,49 EUR +2,87 %
GVIE
Marktkap. 105,52 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sanofi nach Quartalszahlen von 109 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber seine Erlös- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Kaufen

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
89,11 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
88,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

