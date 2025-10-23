DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Renault Aktie

Deutsche Bank AG

Renault Hold

14:41 Uhr
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

