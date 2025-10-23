Renault Aktie
Marktkap. 10,17 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,21 €
|Abst. Kursziel*:
28,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|14:41
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14:41
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.