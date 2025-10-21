DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.378 +0,8%Top 10 Crypto 15,25 +0,4%Nas 23.253 +1,4%Bitcoin 94.921 +0,2%Euro 1,1626 +0,1%Öl 65,94 +0,0%Gold 4.114 -0,3%
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 40,76 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

19:11 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,21 EUR 2,40 EUR 5,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers habe seine Schätzung hingegen leicht übertroffen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
-10,49%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
47,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,04%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

19:11 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
17.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

