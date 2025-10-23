DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher erwartet -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Siltronic: Sturm auf die 60 Euro Siltronic: Sturm auf die 60 Euro
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
294,45 EUR +1,60 EUR +0,55 %
FSE
271,80 CHF +0,20 CHF +0,07 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 241,74 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Deutsche Bank AG

Roche Sell

14:31 Uhr
Roche Sell
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
294,45 EUR 1,60 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Etwas versüßt werde dies durch das optimistischere Ergebnissignal bei konstanter Währung. Unter dem Strich werde aber auch dies durch widrige Devisenentwicklung wieder aufgezehrt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Sell

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
235,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
271,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,38%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
271,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,54%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:31 Roche Sell Deutsche Bank AG
23.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
23.10.25 Roche Buy UBS AG
23.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Roche Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Lukratives Roche-Investment? SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Handel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in Grün
finanzen.net Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten
finanzen.net Keine Impulse: SLI pendelt zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
Dow Jones Aktien Schweiz etwas leichter - Roche nach Zahlenvorlage unter Druck
dpa-afx Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen