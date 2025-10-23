Deutsche Bank AG

Roche Sell

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Etwas versüßt werde dies durch das optimistischere Ergebnissignal bei konstanter Währung. Unter dem Strich werde aber auch dies durch widrige Devisenentwicklung wieder aufgezehrt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images