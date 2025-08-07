UBS AG

Eni Neutral

13:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT

