Eni Aktie
Marktkap. 43,84 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Neutral
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
-2,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
14,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
