Unilever Aktie
Marktkap. 130,98 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt scheine bereits den Erfolg der Strategie des Konsumgüterkonzerns einzupreisen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,20 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
46,50 £
|Abst. Kursziel*:
-11,40%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
46,51 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
