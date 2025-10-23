DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Unilever Aktie

53,72 EUR -0,08 EUR -0,15 %
STU
46,51 GBP -0,34 GBP -0,73 %
LSE
Marktkap. 130,98 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

12:01 Uhr
Unilever Sell
Unilever plc
53,72 EUR -0,08 EUR -0,15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt scheine bereits den Erfolg der Strategie des Konsumgüterkonzerns einzupreisen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
46,50 £		 Abst. Kursziel*:
-11,40%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
46,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:01 Unilever Sell UBS AG
11:06 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:01 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Unilever Outperform Bernstein Research
08:21 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence
dpa-afx Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag im Aufwind
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
