ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt scheine bereits den Erfolg der Strategie des Konsumgüterkonzerns einzupreisen./rob/ajx/gl

