Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
GSK Aktie

GSK Aktie

18,68 EUR -0,32 EUR -1,66 %
STU
16,26 GBP -0,21 GBP -1,25 %
LSE
Marktkap. 76,27 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

13:16 Uhr
GSK Neutral
GSK PLC Registered Shs
GSK PLC Registered Shs
18,68 EUR -0,32 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,26 £		 Abst. Kursziel*:
-1,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,26 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,60%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

