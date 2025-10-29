DAX24.278 ±0,0%Est505.723 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Starkes Ergebnis

GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht

29.10.25 10:17 Uhr
GSK-Aktie profitiert von höherer Prognose nach Quartalszahlen | finanzen.net

Der britische Pharmakonzern GSK hat seine Prognose für 2025 erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
37,40 EUR 0,20 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen verwies auf ein starkes drittes Quartal, das von Umsatzwachstum in den Bereichen Impfstoffe/Spezialmedikamente und Allgemeinmedizin profitierte.

Das Pharmaunternehmen teilte am Mittwoch mit, dass die Prognose für 2025 für das Umsatzwachstum nun zwischen 6 Prozent und 7 Prozent liegt. Währungseffekte sind nach wie vor ausgeschlossen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum am oberen Ende einer Spanne von 3 Prozent bis 5 Prozent prognostiziert.

Der Konzern hob auch die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn auf eine Spanne von 9 Prozent bis 11 Prozent an. Zuvor war ein Wachstum am oberen Ende einer Spanne von 6 Prozent bis 8 Prozent erwartet worden. GSK rechnet jetzt mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie zwischen 10 Prozent und 12 Prozent anstatt dem oberen Ende der Spanne 6 Prozent bis 8 Prozent.

Die Umsätze beliefen sich im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge auf 8,55 Milliarden Pfund, was einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 2,99 Milliarden Pfund von 2,76 Milliarden Pfund.

Laut Konsensschätzungen des Unternehmens hatten Analysten Umsätze von 8,24 Milliarden Pfund und einen bereinigten Betriebsgewinn von 2,67 Milliarden Pfund erwartet.

GSK erzielte in dem Quartal einen Nettogewinn von 2,01 Milliarden Pfund, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 58 Millionen Pfund verzeichnet worden war.

Optimistischere Jahresziele katapultieren GSK-Aktien nach oben

Eine Anhebung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von GSK beflügelt. Ihr Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent auf 1.704 Pence hoch und sind damit zurück auf dem höchsten Stand fast eineinhalb Jahren. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.

Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown hob das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor, wobei "das aufstrebende Krebs-Portfolio mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet" habe. Er erinnerte in seinem Kommentar zudem daran, dass es der letzte Geschäftsbericht der Vorstandschefin Emma Walmsley sei, die nach acht Jahren an der Spitze das Zepter an Luke Miels übergeben wird.

DOW JONES / dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

