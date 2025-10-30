DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Lufthansa 823212 Apple 865985 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Amkor Technology – KI-Boom beschert Chip-Packaging-Spezialisten dynamisches Gewinnwachstum! Amkor Technology – KI-Boom beschert Chip-Packaging-Spezialisten dynamisches Gewinnwachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
20,18 EUR +0,28 EUR +1,41 %
STU
18,55 CHF +0,01 CHF +0,04 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 81,47 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

09:56 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,18 EUR 0,28 EUR 1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Leuchten berücksichtigte ein starkes drittes Quartal am Freitag in seiner Nachbetrachtung positiv in seinen Schätzungen für den britischen Pharmakonzern. Er fühle sich daher gut mit seiner gegen den Konsens gerichteten Kaufempfehlung, über die viel debattiert worden sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,74 £		 Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

09:56 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 GSK Halten DZ BANK
30.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net GSK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen