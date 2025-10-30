GSK Aktie
Marktkap. 81,47 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Leuchten berücksichtigte ein starkes drittes Quartal am Freitag in seiner Nachbetrachtung positiv in seinen Schätzungen für den britischen Pharmakonzern. Er fühle sich daher gut mit seiner gegen den Konsens gerichteten Kaufempfehlung, über die viel debattiert worden sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,74 £
|Abst. Kursziel*:
18,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|09:56
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG