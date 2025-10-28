GSK-Aktie etwas stärker: Weltweites Lizenzabkommen für COPD-Mittel mit Empirico
GSK hat mit dem US-Biotechnologieunternehmen Empirico ein weltweites exklusives Lizenzabkommen für ein Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen vereinbart.
Werte in diesem Artikel
Der britische Pharmariese teilte am Dienstag mit, dass er im Rahmen der Vereinbarung an Empirico eine Vorauszahlung von 85 Millionen US-Dollar und bis zu 600 Millionen Dollar nach erfolgreichem Abschluss bestimmter Meilensteine leisten wird. Die Vereinbarung gelte für EMP-012, ein Mittel zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Die Vereinbarung habe das Potenzial, auf andere entzündliche Atemwegserkrankungen ausgeweitet zu werden.
GSK teilte mit, dass ihm die Vereinbarung die vollen weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für das Mittel einräume. Empirico - ein Biotechnologieunternehmen für die klinische Phase - werde bei der klinischen Entwicklung des Mittels weiter federführend sein. Dies beinhaltet den Abschluss der laufenden klinischen Phase-1-Studie. Anschließend werde GSK die Verantwortung für weltweite Entwicklung, Zulassungsanträge und Vermarktung übernehmen.
"Mit seinen erwarteten langanhaltenden Eigenschaften und seiner Fähigkeit, auf bestimmte Entzündungswege abzuzielen, ergänzt EMP-012 unsere Pipeline verschiedener Modalitäten bei COPD", teilte GSK mit.
In London zeigt sich die GSK-Aktie zeitweise 0,37 Prozent höher bei 16,46 Pfund.
Von Anthony O. Goriainoff
DOW JONES
Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere GSK News
Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen