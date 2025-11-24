DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -2,3%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.068 -0,7%Euro 1,1529 +0,0%Öl 63,00 -0,6%Gold 4.138 +0,0%
GSK Aktie

20,29 EUR +0,10 EUR +0,50 %
STU
18,80 CHF +0,05 CHF +0,24 %
BRX
Marktkap. 81,72 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GSK Hold

08:01 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,29 EUR 0,10 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus von Finanzchefin Julie Brown dürfte im neuen Jahr auf der Erreichung der Finanzziele sowie weiteren Effizienzmaßnahmen liegen, schrieb Kerry Holford in ihrem Ausblick vom am Montagabend. Entscheidend für den kommerziellen Erfolg des Pharmakonzerns und gleichzeitig am Markt unterschätzt seien Blenrep und Depemokimab./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
16,60 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,23 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 GSK Outperform Bernstein Research
04.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

