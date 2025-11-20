DAX 23.390 +0,7%ESt50 5.560 +0,6%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 -5,2%Nas 22.781 -0,4%Bitcoin 74.633 -2,6%Euro 1,1579 +0,5%Öl 61,78 -2,5%Gold 4.130 -0,2%
Air Liquide Aktie

165,00 EUR +1,18 EUR +0,72 %
STU
152,89 CHF +0,33 CHF +0,22 %
BRX
Marktkap. 95,7 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Air Liquide S.A.
165,00 EUR 1,18 EUR 0,72%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide angesichts eines von Exxon Mobil auf Halde gelegten Wasserstoffprojekts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Für Air Liquide als Projektbeteiligter bringe diese Entwicklung zwar einen kurzfristigen Nachteil mit sich, der aber nichts am langfristigen Anlageansatz für den Gasekonzern verändere, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
165,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

