DAX 24.079 -0,2%ESt50 5.670 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,35 -0,9%Gold 3.962 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
19,90 EUR -0,03 EUR -0,13 %
XETRA
17,48 GBP -0,05 GBP -0,26 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 79,99 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

13:26 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
19,90 EUR -0,03 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Es habe den Eindruck, als ob die Briten alle verfügbaren Register gezogen hätten, um zum Führungswechsel mit dem Quartalsbericht zu überzeugen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Qualität der Zahlen sei moderat./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,45 £		 Abst. Kursziel*:
-16,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,48 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,02%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
13:06 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Outperform Bernstein Research
29.10.25 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Starkes Ergebnis GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen