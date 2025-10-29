Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Es habe den Eindruck, als ob die Briten alle verfügbaren Register gezogen hätten, um zum Führungswechsel mit dem Quartalsbericht zu überzeugen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Qualität der Zahlen sei moderat./ag/ajx

