Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
"Lage bleibt angespannt": DAX vorbörslich kaum bewegt - Keine Jahresendrally?
Der wahre Gewinner hinter Googles TPU-Erfolg: Warum Broadcom jetzt unverzichtbar wird!
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 77,79 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
70,73 €		 Abst. Kursziel*:
27,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:31 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Freitagmittag
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
