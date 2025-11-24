BNP Paribas Aktie
Marktkap. 77,79 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
70,73 €
|Abst. Kursziel*:
27,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,41%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
