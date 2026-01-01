DAX aktuell

Der DAX steigt und steigt. Nach dem gestrigen Allzeithoch bei über 25.400 Punkten blicken Anleger nun gespannt auf den Start der US-Berichtssaison.

Der DAX setzt seine Rally auch am Dienstag fort. Zum Start ging es 0,01 Prozent auf 25.408,37 Punkte nach oben. Danach arbeitet er sich zeitweise ganz langsam etwas nach oben, was ihm mit einem Tageshoch von 25.428,43 Zählern ein neues Allzeithoch beschert. Große Ausschläge sind allerdings nicht zu erkennen.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst tags zuvor hatte der DAX bei 25.421,42 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.405,34 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung in Sicht?

"In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung. So ist die Put-Call-Ratio unter den Wert von eins gefallen. Auf der anderen Seite sind die Prämien am Terminmarkt tendenziell gestiegen, die für Absicherungen gezahlt werden müssen.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wird. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat.

US-Inflationsdaten könnten für Bewegung sorgen

Obendrein werden an diesem Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 veröffentlicht. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires