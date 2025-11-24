DAX 23.390 +0,7%ESt50 5.560 +0,6%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 -5,2%Nas 22.781 -0,4%Bitcoin 74.633 -2,6%Euro 1,1579 +0,5%Öl 61,78 -2,5%Gold 4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
52,06 EUR +0,18 EUR +0,35 %
STU
45,59 GBP +0,37 GBP +0,82 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 128,01 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

15:01 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
52,06 EUR 0,18 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,32 £		 Abst. Kursziel*:
30,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
45,59 £		 Abst. Kursziel aktuell:
29,41%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

15:01 Unilever Outperform Bernstein Research
24.11.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.11.25 Unilever Sell UBS AG
05.11.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag nahezu unverändert
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever fällt am Nachmittag
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Montagmittag mit Abschlägen
finanzen.net FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen