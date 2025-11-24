Prosus Aktie
Marktkap. 123,86 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,88 €
|Abst. Kursziel*:
34,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,42%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
