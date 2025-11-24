DAX 23.249 +0,0%ESt50 5.536 +0,1%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.445 -1,5%Euro 1,1537 +0,1%Öl 62,90 -0,7%Gold 4.128 -0,2%
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Prosus Aktie

Marktkap. 123,86 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

Deutsche Bank AG

Prosus Buy

09:51 Uhr
Prosus Buy
Prosus N.V.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,88 €		 Abst. Kursziel*:
34,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,42%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

09:51 Prosus Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Prosus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Prosus Buy UBS AG
24.11.25 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

dpa-afx Zahlen vorgelegt Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
dpa-afx ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
