DAX 23.723 -1,7%ESt50 5.590 -1,6%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1510 -0,1%Öl 63,97 -1,3%Gold 3.996 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik im Fokus
Top News
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
19,94 EUR +0,10 EUR +0,48 %
STU
18,49 CHF -0,09 CHF -0,47 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 81,4 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

11:36 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
19,94 EUR 0,10 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1450 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an das starke dritte Quartal an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,52 £		 Abst. Kursziel*:
-8,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:36 GSK Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 GSK Halten DZ BANK
30.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 GSK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die GSK-Aktie ein
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
finanzen.net GSK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen