easyJet Aktie
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Das operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er die guten Buchungstrends bei dem Billigflieger positiv hervor./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,34 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
