Marktkap. 3,97 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
Barclays Capital

easyJet Overweight

15:31 Uhr
easyJet Overweight
easyJet plc
5,35 EUR -0,20 EUR -3,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Overweight
5,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
-		 Ø Kursziel:
6,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

