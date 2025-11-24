DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
USA und Ukraine offenbar einig über Friedensplan USA und Ukraine offenbar einig über Friedensplan
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,43 EUR -0,13 EUR -2,27 %
STU
4,96 CHF -0,14 CHF -2,67 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,97 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

10:36 Uhr
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,43 EUR -0,13 EUR -2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten sinken. Das für 2030 angepeilte Vorsteuerergebnis im Urlaubsgeschäft scheine indes über den Erwartungen zu liegen./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,20 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:41 easyJet Buy UBS AG
10:36 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10:36 easyJet Outperform RBC Capital Markets
10:11 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Durchwachsene Nachrichten easyjet-Aktie trotz Gewinnsprung tiefer: Dividende bleibt hinter Erwartung zurück easyjet-Aktie trotz Gewinnsprung tiefer: Dividende bleibt hinter Erwartung zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 500 Pence
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit KursVerlusten
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagnachmittag nordwärts
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
Financial Times EasyJet warns of dent to profits from strikes and higher fuel costs
RTE.ie EasyJet warns on profit hit from French air strike
Globes easyJet extends suspension of Israel flights to 2026
EQS Group Director/PDMR Shareholding
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen