Beiersdorf Aktie

91,40 EUR +1,18 EUR +1,31 %
STU
Marktkap. 19,5 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

15:01 Uhr
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
90,28 €		 Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
91,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

15:01 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
14.11.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

