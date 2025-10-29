GSK Aktie
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1550 auf 1700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die langjährige Konzernchefin Emma Walmsley verabschiede sich mit einer erneuten Erhöhung des Ausblicks, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für ihren Nachfolger Luke Miels werde die Messlatte damit noch einmal etwas höher gelegt. Erhöhte Erwartungen spiegelten sich im Bewertungsniveau der Aktie aber schon ausreichend wider./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
