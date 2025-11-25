DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.951 +0,3%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,27 -1,7%Gold4.150 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Paul Hartmann: Technisch droht Gefahr Paul Hartmann: Technisch droht Gefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Warum der Euro z um Dollar zulegt

25.11.25 17:44 Uhr
EUR/USD: Darum steigt der Euro zum Dollar | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Dienstag merklich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1584 USD 0,0057 USD 0,50%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete 1,1563 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp über 1,15 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1551 (Montag: 1,1544) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8657 (0,8662) Euro.

Vor allem die Hoffnung auf Fortschritt bei den Verhandlungen im Ukraine-Konflikt stützen den Euro. Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. Russland hat allerdings vor größeren Abweichungen zu Gunsten der Ukraine gewarnt.

Belastet wurde der US-Dollar durch schwache Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen trübte sich stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.

Große Kursausschläge erwarten Experten im weiteren Wochenverlauf nicht. "Diese Woche ist zumindest für den US-amerikanischen Handel eine kurze Woche, da am Donnerstag Thanksgiving gefeiert wird", kommentierte Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. "Entsprechend dünn wird der Erfahrung nach der Handel ab Mittwochnachmittag werden." Schließlich gebe der Dollar den Ton am Devisenmarkt an.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87880 (0,88040) britische Pfund, 180,42 (181,22) japanische Yen und 0,9345 (0,9324) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.135 Dollar. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, Sailom / Shutterstock.com