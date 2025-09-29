DAX23.816 +0,3%ESt505.517 +0,2%Top 10 Crypto15,59 -2,0%Dow46.320 ±0,0%Nas22.522 -0,3%Bitcoin96.715 -0,8%Euro1,1730 ±0,0%Öl67,13 -0,8%Gold3.821 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Neue Strategie

GSK-Aktie steigt: Neuer CEO und Impfstoff-Spinoff signalisieren Neuanfang

30.09.25 14:23 Uhr
GSK-Aktie im Aufwind: Neuer CEO und Impfstoff-Spinoff als Wachstumstreiber | finanzen.net

Ein neuer CEO und eine frische Strategie mit dem Potenzial für weitere Akquisitionen dürften die Leistung von GSK erheblich steigern, schreiben die Analysten von Intron Health.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
35,00 EUR 0,40 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ernennung von Luke Miels zum CEO sei lange erwartet worden und habe eine Neubewertung des britischen Pharmakonzerns angestoßen, die vielversprechende neue Produkteinführungen, eine verbesserte Kostenkontrolle und eine verfeinerte Forschungs- und Entwicklungsstrategie ergeben habe, schreiben die Analysten in einer Research Note. Darüber hinaus sei eine Abspaltung des Impfstoffsegments ein kluger Schachzug für GSK, schreibt Intron. Die Wahrnehmung der Pipeline von GSK sei schlechter als die Realität, und Miels könnte frühere Fehler in der Forschung und Entwicklung korrigieren, fügen die Analysten hinzu. Intron stuft GSK von "Sell" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 12 auf 17 Pfund an. Die GSK-Aktie steigt in London zeitweise um 1,92 Prozent auf 15,47 Pfund.

DJG/sha/brb

Dow Jones Newswires

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
29.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025GSK OutperformBernstein Research
01.08.2025GSK OutperformBernstein Research
28.07.2025GSK OutperformBernstein Research
04.06.2025GSK OutperformBernstein Research
16.05.2025GSK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.09.2025GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025GSK HaltenDZ BANK
30.07.2025GSK HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025GSK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen