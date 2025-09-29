Neue Strategie

GSK-Aktie steigt: Neuer CEO und Impfstoff-Spinoff signalisieren Neuanfang

30.09.25 14:23 Uhr

Ein neuer CEO und eine frische Strategie mit dem Potenzial für weitere Akquisitionen dürften die Leistung von GSK erheblich steigern, schreiben die Analysten von Intron Health.

Die Ernennung von Luke Miels zum CEO sei lange erwartet worden und habe eine Neubewertung des britischen Pharmakonzerns angestoßen, die vielversprechende neue Produkteinführungen, eine verbesserte Kostenkontrolle und eine verfeinerte Forschungs- und Entwicklungsstrategie ergeben habe, schreiben die Analysten in einer Research Note. Darüber hinaus sei eine Abspaltung des Impfstoffsegments ein kluger Schachzug für GSK, schreibt Intron. Die Wahrnehmung der Pipeline von GSK sei schlechter als die Realität, und Miels könnte frühere Fehler in der Forschung und Entwicklung korrigieren, fügen die Analysten hinzu. Intron stuft GSK von "Sell" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 12 auf 17 Pfund an. Die GSK-Aktie steigt in London zeitweise um 1,92 Prozent auf 15,47 Pfund. DJG/sha/brb Dow Jones Newswires

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images