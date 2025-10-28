DAX 24.274 +0,0%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1645 -0,1%Öl 64,49 +0,1%Gold 4.028 +2,2%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
GSK Aktie

GSK Aktien-Sparplan
19,49 EUR +0,99 EUR +5,32 %
17,52 CHF -0,09 CHF -0,53 %
Marktkap. 75,14 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Der Pharmakonzern habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Auch die Prognoseerhöhung sollte gut ankommen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,00 £		 Abst. Kursziel*:
-17,63%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:41 GSK Neutral UBS AG
11:41 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
27.10.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

