JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Der Pharmakonzern habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Auch die Prognoseerhöhung sollte gut ankommen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT

