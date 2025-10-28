GSK Aktie
Marktkap. 75,14 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Der Pharmakonzern habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Auch die Prognoseerhöhung sollte gut ankommen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,00 £
|Abst. Kursziel*:
-17,63%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
