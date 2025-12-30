DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.156 +1,5%Euro1,1748 -0,2%Öl61,92 +0,3%Gold4.339 +0,2%
30.12.25 22:33 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Am Dienstagabend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
American Express Co.
Boeing Co.
Chevron Corp.
Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co.
NVIDIA Corp.
UnitedHealth Inc.
Verizon Inc.
Visa Inc.
Walmart
Walt Disney
Dow Jones 30 Industrial
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent leichter bei 48.367,06 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,231 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,360 Prozent stärker bei 48.636,63 Punkten, nach 48.461,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48.471,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48.297,26 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47.716,42 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 46.397,89 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Wert von 42.573,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,09 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48.886,86 Punkte. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 0,98 Prozent auf 332,16 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 152,31 USD), Boeing (+ 0,58 Prozent auf 218,50 USD), Verizon (+ 0,54 Prozent auf 40,70 USD) und Walt Disney (+ 0,53 Prozent auf 114,79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-1,21 Prozent auf 302,05 USD), Goldman Sachs (-0,87 Prozent auf 884,42 USD), Walmart (-0,54 Prozent auf 111,92 USD), Merck (-0,53 Prozent auf 106,06 USD) und American Express (-0,51 Prozent auf 373,39 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.285.489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
