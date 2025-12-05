DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.421 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 -0,2%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.555 +1,4%Euro 1,1662 +0,2%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Netflix 552484 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma
Tesla-Aktie unter der Lupe: Laut Musk hängt die Zukunft des Autobauers an einem einzigen Hightech-Puzzleteil Tesla-Aktie unter der Lupe: Laut Musk hängt die Zukunft des Autobauers an einem einzigen Hightech-Puzzleteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
20,61 EUR +0,07 EUR +0,34 %
STU
19,46 CHF +0,46 CHF +2,41 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 83,38 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:06 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,61 EUR 0,07 EUR 0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1500 auf 1700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei GSK erwartet Analyst Richard Vosser bis 2030 eher maues Wachstum, wie er in seinem Ausblick auf die europäische Pharmabranche für 2026 vom Montag schrieb. Er favorisiert unter den großen Konzernen Astrazeneca, Novartis und Bayer./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,05 £		 Abst. Kursziel*:
-5,82%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:06 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 GSK Neutral UBS AG
25.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start nach
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
dpa-afx Aktien von AstraZeneca und Co: Britische Pharma-Exporte in die USA künftig zollfrei
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen