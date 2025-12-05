GSK Aktie
Marktkap. 83,38 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1500 auf 1700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei GSK erwartet Analyst Richard Vosser bis 2030 eher maues Wachstum, wie er in seinem Ausblick auf die europäische Pharmabranche für 2026 vom Montag schrieb. Er favorisiert unter den großen Konzernen Astrazeneca, Novartis und Bayer./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,05 £
|Abst. Kursziel*:
-5,82%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
