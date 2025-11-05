GSK Aktie
Marktkap. 81,76 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um bis zu sechs Prozent. Mit seinen längerfristigen Prognosen für die Briten bleibt er aber unter dem Marktkonsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,78 £
|Abst. Kursziel*:
-15,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG