GSK Aktie
Marktkap. 75,14 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinne des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) habe nun zwei Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,72 £
|Abst. Kursziel*:
19,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:41
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
