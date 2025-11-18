DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
Sanofi Aktie

85,88 EUR -0,05 EUR -0,06 %
80,28 CHF -0,03 CHF -0,03 %
Marktkap. 105,04 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen etwas Luft nach oben für Lantus, Toujeo und Dupixent und etwas Luft nach unten für Aubagio und Lovenox, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,74 €		 Abst. Kursziel*:
28,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,09%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

