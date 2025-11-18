Sanofi Aktie
Marktkap. 105,04 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen etwas Luft nach oben für Lantus, Toujeo und Dupixent und etwas Luft nach unten für Aubagio und Lovenox, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,74 €
|Abst. Kursziel*:
28,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,09%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
