Reckitt Benckiser Aktie

66,82 EUR +0,86 EUR +1,30 %
STU
61,85 CHF +0,58 CHF +0,94 %
BRX
Marktkap. 45,31 Mrd. EUR

KGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6

ISIN GB00B24CGK77

Symbol RBGPF

Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

15:01 Uhr
Reckitt Benckiser Plc
66,82 EUR 0,86 EUR 1,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
66,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

15:01 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
11.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

