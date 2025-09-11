Reckitt Benckiser Aktie
Marktkap. 44,55 Mrd. EURKGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN A0M1W6
ISIN GB00B24CGK77
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Outperform
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,92 £
|Abst. Kursziel*:
5,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,91 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
