DAX 23.356 +0,1%ESt50 5.379 +0,1%Top 10 Crypto 16,11 -1,1%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.472 +0,1%Euro 1,1842 -0,2%Öl 68,01 -0,7%Gold 3.663 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reckitt Benckiser Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,56 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
56,91 GBP -0,03 GBP -0,06 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,55 Mrd. EUR

KGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M1W6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B24CGK77

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RBGPF

RBC Capital Markets

Reckitt Benckiser Outperform

11:01 Uhr
Reckitt Benckiser Outperform
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Plc
65,56 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Outperform

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,92 £		 Abst. Kursziel*:
5,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,91 £		 Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

11:01 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
11.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
25.07.25 Reckitt Benckiser Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AXA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Inflation bremst viele Menschen bei privater Altersvorsorge
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verdient
TraderFox Big Call Screening: Travelers, AXA, Deutsche Telekom, Adidas
EN, AXA "A silent emergency, a call to action": the AXA Foundation for Human Progress is launching an international program to tackle violence against children.
Financial Times AXA IM in talks to take stake in Telefónica Spanish fibre venture
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA Consolidated revenues for the first nine months of 2002
Business Times BNP Paribas completes 5.1 billion-euro acquisition of AXA Investment Managers
EN, AXA AXA completes the sale of AXA Investment Managers to BNP Paribas
Zacks Is Axa (AXAHY) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
EN, AXA Execution of a share repurchase agreement in relation to AXA’s Shareplan and certain stock-based compensation
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen